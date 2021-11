Le 27e prix Goncourt des lycéens a été attribué mardi à Rennes à "Charlotte" (Gallimard), roman de David Foenkinos déjà récompensé par le prix Renaudot. Les élèves de 57 lycées ont sélectionné ce livre parmi 15 autres ouvrages en compétition. "Charlotte" l'a emporté devant "On ne voyait que le bonheur" (JC Lattès), de Grégoire Delacourt, et "L?amour et les forêts" (Gallimard), d?Eric Reinhardt, a indiqué le jury.

