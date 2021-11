Los Angeles (AFP). Matthew McConaughey reçoit son étoile à Hollywood après une année étincelante

La star américaine Matthew McConaughey, à l'affiche du carton "Interstellar" et oscarisé pour sa performance dans "Dallas Buyers Club", a célébré lundi l'année étincelante qu'il vient de vivre en inaugurant son étoile sur le célèbre "Hollywood Walk of Fame". "C'est une journée très spéciale. C'est un grand moment pour ma carrière et ma famille", a déclaré le "sex-symbol" texan, vêtu d'un costume blanc trois pièces, en présence de son épouse brésilienne Camila Alves et de leurs trois enfants: Levi, Vida et Livingston. Le producteur Don Phillips, avec qui il a travaillé à ses débuts, et le réalisateur d'"Interstellar" Christopher Nolan, lui ont rendu hommage lors d'une cérémonie à Los Angeles. "Matthew travaille plus dur que quiconque et il mérite cette récompense", a déclaré le cinéaste, également auteur d'une trilogie de films sur le superhéros "Batman". Ses partenaires à l'affiche d'"Interstellar" Anne Hathaway et Jessica Chastain étaient également présentes pour cette célébration devant le musée de cire de Madame Tussauds à Hollywood, où s'étaient rassemblés des centaines de fans de l'acteur de 45 ans. Cette année a été celle de la consécration pour Matthew McConaughey, qui outre son Oscar pour le rôle d'un cowboy séropositif qui se bat pour obtenir des médicaments à l'orée de l'épidémie de sida, a également triomphé dans la série télévisée plébiscitée "True Detective", et a fait une apparition remarquée dans "Le loup de Wall Street", de Martin Scorsese. McConaughey, révélé dans "Génération rebelle" (1993) de Richard Linklater, a été surtout connu pendant la majorité de sa carrière pour ses rôles d'éphèbes ou de déluré dans des comédies. Il a opéré un virage radical dans ses choix et son image et est devenu l'un des acteurs les plus recherchés à Hollywood après ses interprétations dans "Mud: sur les rives du Mississippi" et "Magic Mike", tous deux sortis en 2012. "Je n'avais vu que deux ou trois films avant l'âge de 18 ans. J'ai eu mon premier rôle dans un film qui s'appelait "Dazed and Confused" ("Génération Rebelle") à Austin au Texas. Je n'avais aucune idée que cela changerait ma carrière", a déclaré le comédien. Faire des films "est devenu quelque chose que j'ai appris à aimer et que j'apprends à aimer toujours plus. Je suis du Texas (sud des Etats-Unis), nous y avons notre maison, mais cette industrie, je sens que c'est un privilège d'en faire partie chaque lundi quand je me lève, et j'ai hâte d'être lundi pour aller travailler", a-t-il ajouté. "Cette industrie m'a beaucoup donné et m'a permis de vivre des rêves dont j'ignorais même l'existence, et de continuer à faire des rêves en chemin", a-t-il conclu, en espérant pouvoir "continuer à raconter de formidables histoires".

