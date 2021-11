Patrick Lindet candidat aux élections départementales

"Je suis heureux de vous informer de ma candidature aux prochaines élections départementales qui se tiendront en mars prochain dans le nouveau canton n° 3 d’Alençon" , annonce le candidat dans un mail.

"Ma décision, mûrement réfléchie, est issue d’une réflexion collective menée, avec les responsables de l’UDI et de l’UMP de la ville, dès la préparation des municipales, afin de permettre aux candidats de se former à l’exercice des fonctions à pourvoir", précise-t-il.

Après de nombreuses années consacrées à la vie associative et notamment sportive, à la fonction municipale, à la Présidence de l’Hôpital, Patrick Lindet explique souhaiter agir et porter la voix d’Alençon et de Saint Germain du Corbéis au sein du Conseil Général, devenu Conseil Départemental : "là où se déterminent et se conduisent les principales politiques publiques ornaises, en particulier sociales".

Patrick Lindet de conclure : "fort de mon expérience et du soutien de nombreuses personnes auprès desquelles j'ai partagé tant d’engagements, j'appelle au rassemblement le plus large des forces de progrès de l’agglomération chef-lieu, en forte attente d’un sursaut d’autant plus fort qu’il sera l’œuvre de tous".

Le candidat présentera sa co-listière et leurs suppléants ainsi que leur programme en début d’année prochaine.