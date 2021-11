[Expo] Quand la publicité utilise le religieux... à Rouen

Voilà une exposition à vocation humoristique que l'on n'attendait pas. Jusqu'au 7 décembre, à l'abbatiale Saint-Ouen, le fidèle ou non pourra visiter l'exposition « Dieu dans la pub ». Gautier Mornas, prêtre de Périgueux à l'origine de l'événement, en explique la genèse et le principe : « Il y a 6 ans, lors de mes études de théologie, un professeur a préféré me faire travailler sur une publicité d'Europe 1 mettant en scène la Vierge Marie plutôt que sur une iconographie chrétienne classique. J'ai gardé l'idée pour en faire aujourd'hui une exposition. »

Une exposition qui a vu le jour à Périgueux avant de se déplacer dans toute la France et d'arriver à Rouen. 40 publicités y sont exposées sur quatre thèmes différents :

. Et Dieu créa ;

. Autour de Jésus ;

.Au plus haut des cieux ;

. et Des hommes et un Dieu.

Au départ, 400 publicités ont été sélectionnées : « Nous n'avons gardé que celles portant un message humoristique, qui fasse sourire, celles qui étaient esthétisantes. Il fallait également qu'elles ne choquent pas. »

L'Eglise peut rire d'elle même

Premier objectifs, selon le prêtre, pour expliquer cette exposition : « Dans une société française que l'on dit déchristianisée, nous donnons l'exemple de 40 publicités que tout le monde connaît faisant référence au religieux.»

C'est la preuve que la société française est culturellement chrétienne.

Deuxième but, plus subtil celui-là, à une époque où l'on dit l'Eglise crispée sur elle-même : « En règle générale, les Français n'aiment pas les institutions. Nous voulons montrer que l'Eglise n'est pas celle que vous croyez. Elle peut aussi rire d'elle même ! »