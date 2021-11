Rouen. Un nouveau théâtre 100 % humour arrive à Rouen

Si le rire est aussi bon pour la santé que le disent les études, la durée de vie des Rouennais (Seine-Maritime) va bientôt s'allonger! À partir du 17 février prochain, la Ville aux cent clochers va compter une nouvelle salle de spectacle avec le Théâtre à l'Ouest. Une scène dédiée à l'humour, mais surtout un lieu de vie.

L'histoire du Théâtre à l'Ouest, c'est celle d'une amitié de 20 ans et d'une opportunité qui se présente au bon moment. Loïc Bonnet, réalisateur pour la télévision, est installé à Rouen depuis cinq ans lorsqu'il apprend que le P'tit Ouest, en bas de la rue de Buffon, est à vendre. Un coup de fil à l'animateur radio Bruno Roblès, une visite et un tas de paperasse plus tard, voilà les deux compères propriétaires des lieux.

Un signe du destin?

Pour Bruno Roblès, cette opportunité sonne comme un coup du destin. "Cette année, j'ai rejoint Rire & Chansons pour animer leur matinale, et là ce projet se présente. Pour moi, ça a du sens". Officiellement dans les murs depuis début janvier, les deux amis ont du pain sur la planche pour transformer cette salle un petit peu vieillotte en salle moderne, chaleureuse et intimiste. D'autant plus que l'inauguration est prévue le 15 février prochain.

Un bar à l'entrée "pour prendre une coupe et une planche en discutant avec les artistes", une loge confortable, un passage de 130 à 180 places… Les deux associés ont une idée très claire de ce qu'ils veulent faire des lieux. Mais aussi du rôle de chacun. "J'assumerai la gestion du théâtre au quotidien, explique Loïc Bonnet. Bruno, lui, ramènera les artistes grâce à ses contacts à la radio et me donnera un coup de main sur les grosses soirées."

Du rire à toutes les sauces

Côté programmation, l'agenda est déjà rempli jusqu'au mois de juin. Avec des grands noms de la scène, comme Sellig, des têtes connues pour des passages à la télévision comme Gilles Alma et Kamini ou des nouveaux talents à découvrir. "Ce n'est pas facile de faire le programme pour une salle qui n'existe pas encore, mais les artistes jouent le jeu", explique Loïc Bonnet.

"Cette salle peut aussi être idéale pour des artistes en rodage d'un nouveau spectacle, comme Jamel ou Dubosc", ajoute Bruno Roblès. Les deux associés veulent rendre l'humour accessible géographiquement, mais aussi financièrement avec des places toujours à moins de 30 €, même pour les artistes les plus connus. "À Rouen, nous voulons être le 106 de l'humour: une petite scène dynamique qui apporte une autre offre culturelle", résume Loïc Bonnet. Des dates s'ajoutent, les premières places partent bien: tout semble réuni pour se muscler les zygomatiques!

