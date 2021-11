Rencontrez Irma en showcase avec Tendance Ouest à Caen

Révélée en 2008 par les internautes à travers le label communautaire My Major Company, Irma a depuis multiplié les premières parties : -M-, Mickey Green, ou encore Tété.

Irma avait déjà foulé la scène du Normandy à Saint-Lô en 2010 en compagnie de Féfé. La chanteuse nous revient avec un second opus « Faces ». Irma offre de son propre aveu, un album plus « personnel » alors que le premier était « très pudique ». Largement inspiré d'un long séjour à New York où elle est allée dans la rue, à la rencontre des habitants, elle y restitue les détails et les visages pour garder intact la poésie de ces rencontres. C'est un album racé, une promesse tenue !

