Bucarest (AFP). Présidentielle en Roumanie: Victor Ponta reconnaît sa défaite 

Le Premier ministre social-démocrate roumain Victor Ponta a reconnu sa défaite à l'élection présidentielle de dimanche et félicité son adversaire de droite Klaus Iohannis. "J'ai félicité M. Iohannis pour sa victoire. Le peuple a toujours raison", a déclaré M. Ponta, 42 ans, qui était auparavant donné grand favori de ce scrutin. Les sondages à la sortie des bureaux de vote avaient donné les deux hommes au coude à coude. Les résultats sont attendus plus tard dans la nuit de dimanche à lundi. La mobilisation, en particulier des jeunes, a fait la différence, selon les analystes. Le taux final de participation s'est élevé à 61%, un record pour ce pays où la lassitude des électeurs face à la corruption et à la pauvreté n'a cessé de croître ces dernières années. Klaus Iohannis, 55 ans, est le premier membre de la minorité allemande à accéder à la présidence de cet ancien pays communiste. La Roumanie est le pays le plus pauvre de l'Union européenne après la Bulgarie.

