Londres (AFP). Masters: Federer, blessé, forfait pour la finale contre Djokovic

Le Suisse Roger Federer, touché au dos, a déclaré forfait pour la finale du Masters qui devait l'opposer au Serbe Novak Djokovic dimanche à Londres, a-t-il annoncé lui-même sur le court. "Je ne peux pas jouer, c'est trop risqué à mon âge", a déclaré au public le joueur de 33 ans, qui doit participer à partir de vendredi à la finale de la Coupe Davis contre la France. Le N.1 mondial Novak Djokovic est donc déclaré vainqueur de son quatrième Masters après ses titres remportés "à la régulière" en 2008, 2012 et 2013, a précisé l'ATP. Il est le premier à s'imposer trois fois de suite depuis Ivan Lendl de 1985 à 1987, alors que le Suisse pouvait lui remporter l'épreuve pour la septième fois. A la place de la finale aura lieu un match-exhibition entre Djokovic et l'Ecossais Andy Murray, éliminé plus tôt cette semaine en phase de groupes. "J'ai tout essayé depuis hier, les anti-douleurs, le repos, jusqu'au dernier moment, mais je ne peux pas m'aligner. On essaye toute l'année d'être prêt pour le Masters et je ne souhaitais pas que cela finisse comme ça", a poursuivi Federer, qui avait combattu samedi soir pendant près de trois heures pour éliminer son compatriote Stan Wawrinka. Cette saison, il a régulièrement été gêné par son dos. En l'état, Federer n'a apporté aucune précision sur la blessure ni son état de forme en vue de la finale à venir de la Coupe Davis.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire