Découvrez Hangar avec Version Originale

Le groupe Hangar est situé non loin de la thématique retenu par les BB Brunes, c'est à dire du rock français assez pêchu et qui plait aux jeunes filles. Ils sont 6, tous originaires du sud-ouest: Antonin au chant, Romin et Florent à la guitare, Nicolas à la basse, Pierre-Marie à la batterie et Hubert au saxophone et sont décidés à vous faire découvrir leur univers.

Le groupe Hangar sera en concert en Normandie le 9 décembre prochain au Big Band Café d'Hérouville St-Clair.

"Version originale" est leur premier titre, extrait d'un EP sortie dernièrement. Vous pouvez d'ailleurs découvrir "Version originale" et "Le roi de la reine" en vidéo à la fin de cet article.