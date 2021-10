Près du commissariat de Rouen, il vole une victime presque centenaire

C'est un témoin qui a tiré la sonnette d'alarme. Se rendant à son travail vers 8h30 du matin, la femme aperçoit un homme en train d'escalader un balcon pour s'introduire par la fenêtre d'un appartement, fenêtre qu'il finit par forcer.

Alertée, la police se rend sur place et retrouve le voleur en train de ressortir par la même fenêtre. Il est ganté et a sur lui un chéquier, un portefeuille et de l'argent appartenant à la victime. Tous ces objets sont restitués à cette dernière, qui ne s'est pas rendue compte qu'un homme s'était introduit chez elle.

Le suspect, habitant Sarcelles, justifie son vol par sa toxicomanie. Recherché pour une peine de trois mois d'emprisonnement non effectuée, il est retourné directement en prison et fait l'objet d'une Comparution par Officier de Police Judiciaire le 30 décembre prochain.