MARK RONSON feat BRUNO MARS - Uptown Funk

C'est le genre de chanson que l'on est heureux de voir débarquer dans le flux de nouveautés de la semaine dont la plupart sont insignifiantes.

Le nouveau Mark Ronson est aux petits oignons. Ouvertement funk, "Uptown Funk" sent les années 70', avec un son bien meilleur qu'à l'époque. Point de nostalgie dans cette petite perle musicale, "Uptown Funk" est pris à bras le corps par Mark Ronson et Bruno Mars, et c'est bon.