Paris (AFP). Jean-Christophe Lagarde succède à Borloo à la tête de l'UDI

Le député maire de Drancy, Jean-Christophe Lagarde, a été élu jeudi président de l'UDI avec 53,49% des voix face à Hervé Morin (46,51%), à qui il a "tendu la main". La participation a été de 65,87%, selon la Cnat (Commission nationale d'arbitrage et de transparence de l'UDI). Les deux candidats ont fini à quelque 1.300 voix d'écart sur les 18.770 suffrages exprimés. "Ce soir, je mesure l?honneur qui m?est fait et le défi qui est devant nous tous", a déclaré M. Lagarde, qui succède ainsi à Jean-Louis Borloo, parti il y a six mois pour raisons de santé. "À mon concurrent Hervé Morin, arrivé second, j?adresse un salut fraternel et je tends la main", a-t-il aussi lancé. L'ancien ministre de la Défense Hervé Morin, qui n'était pas présent pour la proclamation des résultats, a envoyé un communiqué. "Compte tenu du faible écart de voix et du contexte si particulier que certains ont relevé, je laisse à chacun le soin de tirer les conclusions qu?il entend de ce scrutin", a-t-il dit. "Pour ma part, je prends acte du résultat, même si les man?uvres décrites par la presse ont altéré la sincérité du processus électoral et je remercie toutes celles et tous ceux qui m?ont fait confiance", a-t-il poursuivi. M. Morin avait émis des doutes la semaine dernière sur la "sincérité" du scrutin à l'UDI. "Il appartient désormais au nouveau président de rassembler toute la famille UDI", a réagi de son côté un de ses proches, le président des députés UDI, Philippe Vigier. "Pour tous ceux qui ont participé à l'élection, candidats comme militants, les intérêts de la maison commune UDI doivent aujourd'hui prévaloir", a exhorté de son côté Laurent Hénart, président du Parti radical qui a soutenu M. Lagarde. Au premier tour, les deux étaient arrivés avec 700 voix d'écart et la campagne de second tour a été très houleuse. Le congrès d'installation du nouveau président aura lieu samedi à Paris.

