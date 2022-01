Paris (AFP). UDI: Lagarde appelle les militants à refuser de participer à la primaire de la droite

"Il y aura (...) un vote la semaine prochaine des militants de l'UDI et je les invite à refuser à participer à la primaire. Nous allons préparer notre projet présidentiel et législatif, investir nos candidats aux élections législatives et si, après leur primaire, ils (Les Républicains) souhaitent discuter, nous discuterons, sinon évidemment nous assumerons nos différences politiques", a déclaré M. Lagarde vendredi sur Radio Classique et Paris Première.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire