Londres (AFP). Londres: quand l'homme le plus grand du monde rencontre le plus petit

L'un culmine à 2,51 mètres, l'autre ne fait que 54,6 cm: l'homme le plus grand du monde, le Turc Sultan Kösen, a rencontré jeudi à Londres pour la première fois le plus petit, Chandra Bahadur Dangi, un Népalais. L'événement, organisée par le livre Guinness des records à l'occasion du dixième anniversaire de son "Jour des records", s'est déroulé en plein centre-ville sur la pelouse d'un jardin près du Parlement de Westminster, où les deux hommes ont pris le thé. "Je suis ravi de voir l'homme le plus grand du monde. J'étais curieux de rencontrer mon extrême opposé", a déclaré M. Dangi, 75 ans, vêtu d'une tenue traditionnelle népalaise. "Je me demandais quelle taille il pouvait bien faire et jusqu'à quel niveau de ma jambe il arriverait", a de son côté expliqué Sultan Kösen, 32 ans, confiant que sa grande taille était source de problèmes de santé. "J'ai des problèmes avec mes genoux si bien que, quand je reste trop longtemps debout, ça me fatigue", a dit M. Kösen, costume sombre et cravate rouge. La croissance vertigineuse du Turc est la résultante d?une tumeur qui affecte son hypophyse. En 2010, il a été opéré à l'université de Virginie (Etats-Unis) et des médicaments lui ont été prescrits pour contrôler son niveau d?hormone de croissance. En 2012, il a été considéré comme guéri et ne grandira plus. Il est cependant obligé de marcher avec des béquilles, ses articulations n?ayant pas suivi le développement du reste de son corps.

