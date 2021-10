Marcoussis (France) (AFP). Rugby: un XV de France inchangé pour affronter l'Australie

L'encadrement du XV de France a reconduit intégralement jeudi l'équipe de départ alignée lors de la victoire face aux Fidji pour affronter l'Australie, samedi (21h00) en test-match au Stade de France. Le manager Philippe Saint-André n'a pas précisément choisi son banc de touche où douze joueurs figurent pour l'instant, en raison notamment "d'incertitudes" concernant l'état de santé de certains joueurs dont le troisième ligne Charles Ollivon. "Il y a un XV de France identique mais il n'y aura sûrement pas les mêmes 23", a ainsi précisé Saint-André, cinq jours après la victoire prometteuse contre les Fidji (40-15) à Marseille. "Sur la séance d'hier matin (mercredi) tous les joueurs qui avaient commencé le match samedi étaient aptes", a poursuivi le manager. "Il y a eu des choses intéressantes (face aux Fidji, ndlr) et on veut aller encore plus loin avec ce XV de départ qui droit trouver encore plus de liant et de complicité face à l'Australie", a-t-il aussi souligné. Incertain en début de semaine en raison de contusions à la jambe gauche, le centre Alexandre Dumoulin s'offre ainsi une deuxième sélection, associé à Wesley Fofana. Même récompense pour Teddy Thomas, auteur d'un triplé pour ses débuts face aux Fidji, et l'arrière Scott Spedding, très en vue sur la pelouse du Vélodrome. En troisième ligne, la "puissance" de Bernard Le Roux a finalement été privilégiée à la vitesse de Yannick Nyanga, rappelé dimanche dans le groupe des 30, dans le sillage de bonnes prestations avec Toulouse. Le talonneur Guilhem Guirado poursuit aussi son bail en dépit que quatre touches perdues contre les Fidji. "Il faudra qu'on soit plus précis au niveau de la conquête", a cependant prévenu "PSA". "Défensivement, il faut qu'on soit très appliqué et très en place pendant 80 minutes. Et offensivement, il va falloir oser et continuer de tenter", a-t-il exhorté. Le XV de France affrontera pour la quatrième fois cette année l'Australie, après trois défaites chez les Wallabies en juin (50-23, 6-0 et 39-13). "Les Australiens vont vouloir nous mettre des grosses séquences de jeu pour nous mettre en difficulté, mais nos joueurs sont dans un état de fraîcheur physique totalement différent de celui de juin", a estimé Saint-André. La dernière visite des Wallabies en France remonte à novembre 2012. Le XV de France s'était alors largement imposé 33 à 6 pour ce qui reste comme l'un des matches références de l'ère Saint-André. Le XV de départ Spedding - Huget, Dumoulin, Fofana, Thomas - (o) Lopez, (m) Tillous-Borde - Le Roux, Chouly, Dusautoir (cap.) - Maestri, Papé - Mas, Guirado, Ménini Remplaçants * Kayser, Atonio, Chiocci, Flanquart, Vahaamahina, Nyanga, Ollivon, Kockott, Tales, Bastareaud, Mermoz, Médard

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire