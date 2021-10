Hockey : la sécurité de la patinoire de Caen “au delà des normes”

Suite à l’accident mortel de Dunkerque, samedi 1er novembre, après qu’un palet a quitté la patinoire, la question de la sécurité à Caen se pose. “Nos installations vont au delà des normes”, assure la directrice de la patinoire Caen la mer, Christine Grieu. Après trois incidents dont un grave, survenus la saison passée, 240 000 € ont été investis en juin dernier pour réhausser les balustrades et tendre des filets. Une partie de la tribune reste cependant non protégée. La direction cherchera à savoir ces prochaines semaines, en convocant des représentants du club caennais et des représentants de la fédération française, s’il faut aller plus loin.