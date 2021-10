Ablain-Saint-Nazaire (France) (AFP). 11 Novembre : Hollande appelle les Français à se mobiliser pour affronter l'avenir

François Hollande a appelé mardi les Français à espérer et ne pas se replier sur eux-mêmes, en inaugurant l'"Anneau de la Mémoire" de Notre-Dame-de-Lorette en hommage aux soldats de 14-18, lors des cérémonies du 11 novembre. Sur 500 plaques d'acier, le mémorial aligne les noms de 579.606 combattants tombés dans le Nord-Pas-de-Calais, par ordre alphabétique, sans distinction de nationalité. "Honorer les morts, c'est donner du sens à la patrie, placer la France devant ses responsabilités internationales (), c'est projeter le pays pour le faire avancer", a déclaré le chef de l'Etat dans un discours aux accents très politiques dans la nécropole nationale attenante. Les commémorations de la Grande Guerre qu'il a voulues "exceptionnelles" sont faites "pour réconcilier les peuples", a-t-il affirmé. "A chaque fois que le nationalisme resurgit, que les idéologies de haine refont surface, que les séparatismes s'exacerbent, alors nous devons nous souvenir de l'engrenage infernal de l'été 1914", a martelé le chef de l'Etat, en rappelant la fragilité de la paix. Mais pour François Hollande, le souvenir du passé doit aussi être un message d'espoir : "Ici, dans le silence des morts, c'est toujours l'espérance qui surgit, comme un cri". "Le patriotisme n'est pas une nostalgie, c'est une volonté. Celle de faire entrer la France dans le monde au premier rang, en préservant son identité, c'est-à-dire la république sociale", a-t-il dit, reprenant l'un des thèmes de son intervention télévisée de jeudi. "On ne fera pas la France en défaisant l'Europe", a averti le chef de l'Etat, dans une mise en garde aux eurosceptiques de plus en plus nombreux. "Notre pays a surmonté des épreuves bien plus terribles que les difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui", a poursuivi François Hollande, pour qui "la France doit élever avec ardeur son ambition productive, mobiliser ses forces pour ne pas laisser les plus fragiles s'épuiser dans la désespérance". A son arrivée à Notre-Dame-de-Lorette, le chef de l'Etat a découvert l'imposant monument signé par l'architecte Philippe Prost, qu'il a félicité pour avoir réussi à créer un "sentiment d'unité et de fraternité". Quelques heures auparavant, un petit avion avait survolé le site, tractant une banderole "Hollande démission". Un acte signé d'un militant qui réclame son départ depuis 2013. Plus tard, apercevant un engin de surveillance, François Hollande a plaisanté: "Tiens, voilà du drone autorisé!". - Encombrement mémoriel - Point d'orgue des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale en 2014, les cérémonies avaient débuté en fin de matinée sur les Champs-Elysées par un hommage aux sept soldats français tués depuis un an en Centrafrique et au Sahel, dont les noms ont été cités sous l'Arc de triomphe. François Hollande avait ensuite longuement serré des mains et s'était entretenu avec des dizaines de personnes présentes dans la foule. Quelques sifflets ont retenti quand le chef de l'Etat a quitté les Champs-Elysées. Mais d'autres badauds massés en haut de l'avenue l'ont au contraire applaudi. Dans l'après-midi, Manuel Valls a présidé la cérémonie à la clairière de Rethondes (Oise), où à été signé l'armistice de 1918. Après une cérémonie prestigieuse en présence des représentants de 80 pays le 14 juillet, des commémorations plus discrètes ont marqué début septembre l'anniversaire de la bataille de la Marne, en l'absence du chef de l'Etat, en visite en Irak. Les pays invités ce 11 novembre étaient représentés au niveau ministériel, sans éclat particulier. Au total, selon l'Elysée, 60 nations étaient représentées. D'autres cérémonies doivent marquer le centenaire du conflit dans les trois ans qui viennent. François Hollande a notamment évoqué l'inauguration en 2016 du mémorial de Verdun rénové. Mais l'exécutif veut éviter l'effet de lassitude, au moment où le président est plus que jamais attendu sur le front du chômage. Certains historiens évoquent ainsi un "trop plein" de commémorations en 2014. Un encombrement mémoriel dû notamment à la multiplication des cérémonies marquant la Première guerre mondiale et les débarquements alliés en Normandie et en Provence en 1944.

