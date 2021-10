Bordeaux (AFP). Coupe Davis: la France va dévoiler sa troupe, la Suisse déjà connue

La France va donner mardi une première liste de cinq joueurs a priori sans surprise en vue de la finale de Coupe Davis du 21 au 23 novembre à Villeneuve-d'Ascq, contre la Suisse de Roger Federer et Stan Wawrinka. C'est traditionnellement le premier temps fort d'une rencontre lorsque les deux capitaines désignent à dix jours de l'échéance une sélection dont il faudra retirer un élément lors du tirage au sort à la veille de la rencontre. Le capitaine de l'équipe helvétique Severin Lüthi a anticipé le calendrier en annonçant le 4 novembre sa short-list pour ce duel entre voisins qui sera disputé dans le Stade Pierre-Mauroy, devant quelque 27.000 personnes. Federer et Wawrinka, qui participent actuellement au Masters à Londres, seront accompagnés dans le Nord par Marco Chiudinelli et Michael Lammer respectivement 194e et 512e mondiaux. Arnaud Clément devrait quant à lui sélectionner Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Gilles Simon, soit les quatre joueurs qui se sont retrouvés lundi en stage à Bordeaux, ainsi que Julien Benneteau, en lice lui aussi au "tournoi des maîtres" mais en double. Le choix des deux capitaines sera loin d'être figé puisque ils auront le droit de retoucher leur groupe jusqu'au tirage au sort du jeudi 20 novembre. Le règlement de la Coupe Davis stipule en effet que "deux des (cinq) joueurs sélectionnés pourront être changés jusqu?à une heure avant le tirage", ce qui leur laisse toute latitude pour modifier leur plan, même si c'est très peu probable pour cette finale. - Simon menacé - Sauf surprise, Clément devrait ainsi rallier dimanche Villeneuve-d'Ascq avec les cinq joueurs qu'il sélectionnera mardi et il décidera ensuite sur place lequel il écartera de l'équipe, Simon étant à ce jour le plus menacé. Le natif de Nice, 21e mondial, n'a plus été titularisé en Coupe Davis depuis le quart de finale perdu à Buenos Aires en 2013. Son ratio chez les Bleus (huit défaites pour quatre victoires, dont trois dans des matches sans enjeu) ne plaide pas en sa faveur, même s'il a globalement réussi sa fin de saison avec une demi-finale à Tokyo et une finale au Masters 1000 de Shanghai perdue contre Federer. Clément attendra également d'être dans le Nord pour désigner, comme le règlement l'oblige, quels sont les joueurs qui disputeront les deux premiers simples le vendredi, la composition du double et des simples du dimanche pouvant quant à elle être modifiée jusqu'à une heure avant le début des matches. Puisque la sélection de mardi ne devrait donner aucune indication sur ces deux questions majeures, elle servira surtout de coup d'envoi symbolique à dix jours de la finale. La France a conquis à neuf reprises le Saladier d'argent, de 1927 à 1932, puis en 1991, 1996 et 2001. Sa dernière finale remonte à 2010. Elle s'était inclinée à l'époque (3-2) contre la Serbie à Belgrade. La Suisse n'a encore jamais remporté la Coupe Davis. Elle avait atteint une précédente fois la finale, en 1992, remportée alors (3-1) par les États-Unis.

