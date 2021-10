Bordeaux (AFP). Coupe Davis: les Français à pied d'oeuvre sur terre

L'équipe de France, emmenée par Jo-Wilfried Tsonga, a entamé lundi à Bordeaux un stage d'une semaine sur terre battue préparatoire à la finale de la Coupe Davis face à la Suisse (21-23 novembre à Villeneuve-d'Ascq). A l'exception de Tsonga, arrivé il y a quatre jours sur Bordeaux, où réside une partie de sa famille, les autres joueurs français Gaël Monfils, Richard Gasquet et Gilles Simon sont arrivés lundi matin en Gironde où les attendait l'encadrement de l'équipe de France, sur place depuis dimanche. Seul joueur absent, Julien Benneteau qui est engagé cette semaine aux Masters de Londres en double aux côtés d'Edouard Roger-Vasselin et qui rejoindra ses partenaires soit à Bordeaux s'il est éliminé rapidement, soit en début de semaine prochaine directement dans le Nord. La délégation française emmenée par son capitaine Arnaud Clément séjournera au Grand Hôtel de Bordeaux et s'entraînera à la Villa Primrose, club centenaire créé en 1897, qui dispose d'un gymnase et de trois courts en terre battue couverts. Lundi après midi, les Bleus ont participé à une première séance (14h30 à 18h) où ils ont retrouvé des sensations sur une surface qu'ils n'ont plus côtoyée depuis la demi-finale remportée contre la République Tchèque à Roland-Garros mi-septembre. La terre bordelaise devrait rappeler de bons souvenirs à Richard Gasquet, vainqueur du tournoi Challenger de Primrose en 2010, ainsi qu'à Gaël Monfils, qui s'y était imposé en 2013. Mardi, jour de l'annonce de le sélection définitive dévoilée par Arnaud Clément, les +quatre mousquetaires+ s'entraîneront deux fois. Ils resteront à Bordeaux jusqu'à dimanche avant de rejoindre directement Lille.

