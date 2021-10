Moscou (AFP). Russie: la banque centrale laisse le rouble en liberté surveillée

La banque centrale russe a décidé lundi de laisser le rouble évoluer librement sur le marché, réservant désormais ses coûteuses interventions aux situations qui menacent la "stabilité financière", après un plongeon de 10% de la monnaie russe la semaine dernière. Après plusieurs pas prudents dans cette direction ces derniers mois, la Banque de Russie a annoncé dans un communiqué la suppression immédiate de la fourchette où jusqu'à présent la monnaie russe flottait sans intervention de sa part. Cela "ne signifie pas un renoncement total aux interventions sur le marché des changes, possibles en cas d'apparition de menace pour la stabilité financière", a souligné la banque centrale. Plombé par la crise ukrainienne et la baisse des cours du pétrole, le rouble a perdu depuis le début de l'année le quart de sa valeur face à l'euro, près du tiers face au dollar, poussant les prix vers le haut et inquiétant fortement la population qui voit son pouvoir d'achat diminuer. Le mouvement a pris une tournure dramatique la semaine dernière, poussant les autorités à multiplier les propos rassurants. "Nous interviendrons sur le marché des changes à tout moment dans les volumes nécessaires pour casser tout emballement de la demande ou mouvement spéculatif", a assuré la présidente de la banque centrale, Elvira Nabioullina, sur la chaîne de télévision Rossia 24. A Pékin, le président Vladimir Poutine s'est dit confiant dans "les actions entreprises par la banque centrale en réponse aux spéculateurs". Il a jugé que le plongeon récent du rouble ne reflétait "absolument pas" la situation économique du pays. Le rouble rebondissait fortement lundi, l'euro montant à 56,54 roubles pour un euro vers 12H15 GMT contre un pic à plus de 60 roubles vendredi, et le dollar à 45,29 roubles. "Ce n'est un secret pour personne que les paris à la baisse sur le rouble étaient alimentés par la perspective d'un flottement libre du rouble et d'une sortie de la banque centrale du marché", ont estimé les analystes de la banque VTB24. "Maintenant que c'est fait, on peut s'attendre à des prises de bénéfices de la part des spéculateurs" faisant remonter la monnaie. - Trop tard ? - La banque centrale vise depuis longtemps à faire évoluer sa politique d'un objectif de change à un objectif d'inflation, comme les banques centrales occidentales. Elle avait progressivement élargi cette fourchette et réduit son spectre d'interventions possibles ces dernières années. Mais elle a semblé hésiter face à la crise ukrainienne, qui l'a contrainte à intervenir à coups de dizaines de milliards de dollars pour soutenir le rouble, sans l'empêcher de perdre de sa valeur. Cela a entraîné une diminution de 20% des réserves de devises de la Russie, un mouvement qui devenait intenable. L'institution avait fait un pas important la semaine dernière en réduisant à seulement 350 millions de dollars ses interventions quotidiennes, qui ont donc été réduites lundi à néant. Mais cette demi-mesure n'avait fait qu'accélérer le plongeon et les ménages s'étaient alors empressés de convertir leurs économies en devises étrangères, faisant plonger brusquement la monnaie et faisant craindre une spirale échappant à tout contrôle. "Ce qui est fait maintenant aurait dû être fait en août", quand le marché était moins fragile, a critiqué une source gouvernementale anonyme citée par l'agence publique Ria-Novosti. Face à la dégringolade, la banque centrale était sortie vendredi soir de son silence pour répéter qu'elle était prête à "augmenter ses interventions à tout moment" et utiliser tous les moyens financiers en son pouvoir. Mme Nabioullina a en outre annoncé lundi que l'institution allait "limiter temporairement" les liquidités en roubles pour éviter qu'elles ne soient utilisées à des fins spéculatives à des achats de devises étrangères. La chute de la monnaie gonfle mécaniquement les rentrées budgétaires, tirées en grande partie des exportations d'hydrocarbures vendues en devises, et les autorités russes espèrent qu'elle rendra l'industrie locale plus compétitive. Mais elle a entraîné une flambée de l'inflation, qui dépasse 8%, affectant la consommation au moment où l'économie russe est au bord de la récession.

