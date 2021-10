Hong Kong (AFP). Hong Kong: les menaces des géants de l'immobilier sur les villages

Les bucoliques villages agricoles de Hong Kong qui bordent la Chine continentale sont vent debout contre des promoteurs immobiliers accusés d'accaparer la terre. Dans l'ex-colonie britannique, le ressentiment contre des hommes d'affaires aux carnets d'adresses bien remplis nourrit aussi le mouvement prodémocratie. Les protestataires qui campent toujours dans le territoire passé sous tutelle chinoise en 1997 réclament l'instauration d'un suffrage universel véritable. Mais ils s'insurgent également contre ce qu'ils perçoivent comme une collusion d'intérêts entre le gouvernement et la puissante élite économique de ce centre financier international. Les inégalités sociales s'aggravent alors que la majorité des sept millions d'habitants ont du mal à se loger en raison du coût prohibitif du mètre carré. La situation des villageois des Nouveaux Territoires, dans la partie continentale de Hong Kong, illustre cette problématique. Ils rejettent un projet gouvernemental de plusieurs milliards de dollars qui fera disparaître des terres agricoles et déracinera des milliers de personnes. Il fera place à des lotissements qui combleront les besoins en logements, assurent les autorités. Mais seule une infime partie des 614 hectares concernés sera réservée au logement social. Le projet fait la part belle aux baux commerciaux et aux appartements privés inaccessibles pour la majorité des Hongkongais. Les villageois accusent les autorités de vouloir garnir les poches des géants de l'immobilier. "Les gens ordinaires comme moi ne peuvent que rêver de se payer les appartements qui seront construits ici", dit Yung King Yu, 19 ans, qui habite l'un des villages touchés, Ma Shi Po, et va régulièrement manifester pour la démocratie. "De quelle manière ce projet va-t-il répondre aux besoins en logement ?" - 'Hégémonie sur la terre' - En raison de la proximité géographique avec la Chine, beaucoup craignent qu'il ne soit en réalité destiné à des acheteurs fortunés du continent, souvent accusés d'être responsables de la cherté de l'immobilier. Ma Shi Po et ses rues bordées d'arbres, ses jardins maraîchers et ses maisons aux couleurs pastel est cerné par les gratte-ciel qui font la réputation de Hong Kong. Le village est également parsemé de parcelles agricoles à l'abandon. Depuis des années, les groupes immobiliers rachètent des terrains agricoles à Ma Shi Po comme dans les villages avoisinants et les ouvriers agricoles qui y travaillent depuis plusieurs générations sont contraints de déguerpir. "Des centaines de paysans ont dû partir à cause de cette hégémonie sur la terre", dénonce Becky Au Hei Man, qui gère une ferme communautaire. Henderson, géant de l'immobilier côté en Bourse, dirigé par Lee Shau Kee, troisième fortune de Hong Kong, a racheté une large partie des parcelles de Ma Shi Po, selon le centre de recherches spécialisé Liber Research Community. New World Development du milliardaire Cheng Yu-tung et Chung Kong, présidé par l'homme le plus riche d'Asie, Li Ka-shing, figurent aussi en bonne place dans le projet. "Nos recherches montrent que les promoteurs rachètent discrètement les terrains à bas prix depuis le début des années 1990, bien avant que le gouvernement n'annonce le projet en 1998", dit à l'AFP Kim Ching Chan, un des chercheurs de Liber. - 'Je me réveille en pleurant'-

