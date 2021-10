Route du Rhum : abandon du skipper manchois Louis Duc

Après Marc Lepesqueux c'est au tour de Louis Duc d'abandonner la Route du Rhum. Le skipper de Carteret a subi une déchirure de sa grand voile à 3h du matin ce vendredi 7 novembre.

Il fait route vers Lorient où il devrait arriver ce samedi après-midi.

Louis Duc s'exprime sur le journal de bord de la course :

« Me voila en route de nouveau vers la Bretagne, je me dirige vers Lorient ou je devrais arriver demain après-midi. C'est une très dure décision après l'énergie mobilisée autour de ce projet. Ma déception est grande, pour la course, mais surtout pour tout ceux qui m'accompagnent dans ce projet...

Le vent était passé au Nord-Ouest, comme prévu, et continuait à se renforcer. Je naviguais tribord amures pour commencer à descendre dans le Sud, la mer était bien croisée et commençait a déferler un peu.Dans les rafales de vent, le bateau était couché sur l'eau, j'ai donc affalé la trinquette, j'évoluais sous trois ris seuls, ce qui était redevenu largement maniable. Pour calmer un peu les chocs dans la mer, je laissais glisser un peu plus vers le sud que ma route. C'était presque devenu confort...

De l'intérieur, vers 3 heures du matin, j'ai entendu la grand voile battre violemment, j'ai tout de suite compris qu'elle venait de s'ouvrir.

Ce qui m'amène donc maintenant à faire route sous trinquette seul au portant vert Lorient. Le bateau senvole de temps en temps à 20 noeuds dans les surfs. J'attends cette nuit un nouveau coup de vent, mais cette fois au portant. »

Louis Duc, à bord d'Advanced Energies - Carac