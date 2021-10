Ryad (AFP). Arabie Saoudite: attaque meurtrière sans précédent contre les chiites

Des hommes masqués ont tué cinq fidèles chiites dans l'est de l'Arabie saoudite, une attaque inédite qui a provoqué une onde de choc mardi dans le royaume à majorité sunnite et l'indignation de l'establishment religieux. L'attentat survenu lundi peu avant minuit et qui n'a pas été revendiqué, a été suivi mardi d'une opération de sécurité qui s'est soldée par la mort de deux policiers et deux suspects dans un échange de tirs. Il a visé des fidèles chiites dans un lieu de culte d'un village de l'est saoudien, une région où se concentre la minorité chiite, à la veille du deuil de l'Achoura, le plus important du calendrier religieux des chiites. "Trois personnes cagoulées ont tiré à la mitrailleuse et au pistolet" sur la foule dans le village d'Al-Dalwa (est), a indiqué la police. Cinq personnes ont été tuées, pour la plupart des jeunes, et neuf personnes blessées. Les circonstances laissent supposer que l'attaque a été bien préparée. Une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux montre le lieu de l'attaque avec des traces de sang et des sandales abandonnées sur le sol par les fidèles pris de panique. Un témoin a affirmé que l'une des victimes était un garçon de 9 ans. - Policiers tués, 15 suspects arrêtés - Après l'attentat, les forces de sécurité ont été lancés aux trousses des assaillants. Deux policiers et deux suspects ont été tués dans un échange de tirs dans la région de Qassim au nord de Ryad, a indiqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui a aussi fait état de deux policiers blessés. Selon ce porte-parole, cité par l'agence officielle Spa, 15 suspects au total ont été arrêtés dans six villes du pays. Malgré les tensions confessionnelles entre sunnites et chiites dans le pays, la minorité chiite n'y avait jusqu'à présent jamais fait l'objet d'une attaque du genre. En Irak voisin, la communauté chiite, majoritaire, est souvent la cible de nombreux attentats, habituellement revendiqués par Al-Qaïda et depuis quelques mois par le groupe jihadiste Etat islamique (EI). L'attentat a provoqué une onde de choc en Arabie saoudite où l'establishment religieux sunnite l'a condamné sans nuance, estimant qu'il portait atteinte à l'unité nationale. "Les gens sont sous le choc", a déclaré une habitante de l'est saoudien, Nassima al-Sada, en faisant remarquer que c'était "la première fois" que des chiites étaient attaqués de cette manière. - 'Criminels et traîtres' - Le comité des oulémas, représentant de l'establishment sunnite, s'est indigné de cet "acte criminel" et a appelé dans un communiqué tous les "citoyens à se dresser comme un seul homme contre les criminels et les traîtres qui ont voulu par cet acte porter atteinte à l'unité et à la stabilité du royaume".

