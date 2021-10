Duclair : une étude lancée sur la remotorisation du bac 21

Le bac 21, qui assure la traversée de passagers, voitures et poids lourds entre Duclair et Berville appartient au Département de Seine-Maritime depuis 1989. Chaque jour, ce sont quelques 2 000 véhicules qui empruntent ce bac, le plus fréquenté des 8 passages d’eau départementaux avec 28% dela fréquentation totale.

Afin de décider des moyens à mettre en oeuvre pour pérenniser et moderniser la traversée, le Département va lancer une étude sur la remotorisation du bac 21. En service depuis 25 ans, le bac 21 est l'un des seuls bacs départementaux qui permet de transporter simultanément des passagers, des poids lourds et des véhicules.

Cependant, il s'avère nécessaire désormais de remplacer les moteurs de ce bac car sa motorisation présente des fragilités et consomme en excès. Les résultats de l'étude menée par le Département seront connus au 2ème trimestre 2015.