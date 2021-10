Jumelage : le Bessin voyage au Népal

Ce jumelage plutôt original a pour objectif de déplacer le village népalais placé à plus de 3500m d’altitude pour parer le manque d’accès à l’eau, principale préoccupation des habitants des montagnes du Mustang.



Une véritable révolution pour les Népalais

“Situé à une demie journée de marche de son emplacement actuel, le nouveau village marque une révolution dans le mode de vie des Népalais. Comme ils n’avaient pas l’éléctricité ou l’accès à l’eau, il faut les accompagner dans cette modernisation sans qu’ils aient l’impression de perdre leur âme” explique Michel Houdan, fondateur de l’association Bessin Népal. En plus des habitations et du chemin vers le fleuve, les villageois ont également implanté 6 000 pommiers. C’est notamment dans la culture des pommes que les habitants du Bessin interviennent. “On va leur apprendre à produire du cidre ou du jus de pomme à la normande” poursuit-il.

Pratique. 02 31 45 56 85.