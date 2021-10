La liaison TransManche Dieppe-Newhaven prolongée en 2015

Les négociations couraient déjà depuis plusieurs mois sur l'éventuelle prolongation de contrat liant les deux parties. Elles viennent donc d'aboutir : la ligne Dieppe-Newhaven est donc prolongée en 2015. L'accord prévoit que les deux bâteaux détenus par le syndicat, le Seven Sister et le Côte d'Albâtre, soient tous deux exploités sur cette ligne.

Cette prolongation signifie le maintien de l'activité et des emplois liés au TransManche. "2015 confirmera l'utilité du TransManche tant sur le plan touristique avec notamment le passage du tour de France en Normandie et l'appropriation de l'Avenue Verte par des tour-opérateurs toujours plus nombreux, que sur le plan économique avec les travaux menés par les acteurs des filières logistique, automobile, éolien, agroalimentaire...", a réagi Nicolas Rouly, président du Conseil général et du SMPAT.