Meilleures ventes de singles en France: semaine 43

Rien de transcendant sur le podium cette semaine puisque le classement est inchangé. Ca ne commence à bouger qu'à la 5ème place avec l'arrivée de "The Avener" à la place de Soprano.

1) "Prayer in C" de Lilly Wood & The Prick =

2) "Habits (stay high)" de Tove Lo =

3) "Dangerous" de David Guetta =

David Guetta ainvité Sia sur son nouvel album , elle chante 2 chansons. L'album "Listen" sortira dans les bacs le 24 novembre prochain.