Le formateur du Stade Malherbe de Caen à l'US Quevilly !

Cette année, la coopération prend un tour nouveau : deux nouveaux responsables de formation sont arrivés dans les deux clubs avec Patrice Montheil chez les Jaunes et Noirs et l’ancien entraîneur du FC Nantes Landry Chauvin chez les Malherbistes. Patrice Montheil résume la journée qui s’annonce jeudi 30 octobre : “Landry Chauvin va diriger deux séances d’entraînement, l’une avec les U17, l’autre avec les U19 (à 10 h et 14 h 30). Nous ne pouvons pas véritablement parler de détection car les repérages se font souvent sur des jeunes de 12, 13, 14 ans.”

Le rêve professionniel

Si aucune détection n’est à l’ordre du jour, la venue du patron du centre de formation caennais apparaît comme une récompense pour les jeunes Quevillais, qui tentent de se maintenir au niveau national. À ce titre, Patrice Montheil évoque la possibilité pour “nos meilleurs jeunes d’aller s’entraîner là-bas pendant deux jours.” Et ainsi de tutoyer le rêve professionnel.

Pratique : Les séances d'entraînement dirigées par Landry Chauvin sont ouvertes au public.