David Guetta fait appel à Nicki Minaj et John Legend pour son album "Listen"

Le DJ français a retweeté cette information qui provenait initialement du blog musical Idolator.

"Listen" sortira à travers le monde le 24 novembre. Il comprend le single précédemment publié "Lovers on the Sun" et un nouveau titre, "Dangerous", qui, à en croire le profil Facebook de Guetta , sera accompagné d'un clip à paraître dans quelques jours.

Ce nouvel album fait suite à celui paru en 2011, "Nothing but the Beat", auquel avaient participé Lil Wayne, Nicki Minaj, Snoop Dogg, Chris Brown, Jessie J et Sia.

La tracklist Deluxe de "Listen":

1. Dangerous (feat. Sam Martin)

2. What I Did for Love (feat. Emeli Sande)

3. No Money No Love (feat. Elliphant & Miss Dynamite) [David Guetta & Showtek]

4. Lovers on the Sun (feat. Sam Martin)

5. Goodbye Friend (feat. The Script)

6. Lift Me Up (feat. Nico & Vinz, Ladysmith Black Mambazo)

7. Listen (feat. John Legend)

8. Bang My Head (feat. Sia)

9. Yesterday (feat. Bebe Rexha)

10. Hey Mama (feat. Nicki Minaj & Afrojack)

11. Sun Goes Down (feat. MAGIC! & Sonny Wilson) [David Guetta & Showtek]

12. S.T.O.P (feat. Ryan Tedder)

13. I'll Keep Loving You (feat. Jaymes Young & Birdy)

14. The Whisperer (feat. Sia)

15. Bad (feat. Vassy) [David Guetta & Showtek]

16. Rise (feat. Skylar Grey)

17. Show Me Down (feat. Skylar Grey)

18. Dangerous (feat. Sam Martin) [Robin Schulz Remix]