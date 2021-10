à Crulai: 3 ans de prison pour le concubin violent.

Un homme de 37 ans a été condamné ce jeudi 23 octobre en comparution immédiate a 3 ans de prison dont 12 mois avec sursis, par le tribunal correctionnel d’Alençon, pour violences sur sa compagne.

La veille des faits, déjà, une altercation s'était produite au sein du couple.

Le lendemain à la mi-journée elle lui a annoncé qu'elle le quittait, avant de se réfugier dans la salle de bain de la maison, à Crulai. Lui a enfoncé la porte.

Elle s'est alors réfugiée dans le salon, a tenté de s’échapper une vingtaine de fois. Mais à chaque fois, il l'a rattrapé.

Il l'a alors séquestré dans la chambre. Mais elle s'est échappée par la fenêtre avant d'être rattrapée.

Le calvaire s'est poursuivit jusque vers 21h, avec un dernier épisode dans la véranda, ou il l'a frappé: des factures au visage, hématomes sur tout le corps, hémorragie a l’œil, 2 dents de cassées, strangulation...

Elle s'écroule. Un voile noir. Perd connaissance.

Elle revient a elle. Il l'a transporte dans le canapé. Lui apporte une couverture et de la glace pour ses hématomes.

Il vient de se rendre compte de ce qu'il a fait, mais il la laisse là, et part en voiture.

Elle appelle les gendarmes au secours.

Ils arrivent, sonnent à la porte. Tout est noir et personne ne répond. Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'elle réussi a venir leur ouvrir, avant de s'effondrer a leurs pieds, et d'être transportée aux urgences de l’hôpital.

Pendant ce temps la, lui est en train de boire, dans sa voiture. Il sera ensuite hospitalisé en psy a Evreux.

Depuis les faits, l'homme, assistant de vie scolaire au collège de Longny au Perche, était incarcéré a Caen.

Ce jeudi soir, il est retourné en prison pour 2 ans, dès sa sortie du tribunal.

Outre sa peine de prison il a obligation de soins, de travail, d'indemniser sa victime, et interdiction absolue de tout contact avec sa victime.

Une expertise médico légale de la femme est ordonnée et son ancien compagnon doit verser une provision de 10.000€.