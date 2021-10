Meilleures ventes de singles en France: semaine 42

David Guetta a perdu sa place de numéro 1 qu'il avait su prendre dès son arrivée dans les bacs. Il reste néanmoins sur le podium. Cela profite à Lilly Wood ant the Prick et Tove Lo qui reprennent du galon.

1) "Prayer in C" de Lilly Wood & The Prick +1

2) "Habits (stay high)" de Tove Lo +1

3) "Dangerous" de David Guetta -2

Chaque année, le conseil d'administration de la Sacem (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique) décerne des prix. Et le prix Rolf Marbot de la chanson de l'année a été décerné à Prayer in C.