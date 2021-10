Dans les TER bas-normands, votre billet c'est votre téléphone !

Ce matin, mercredi 22 octobre, une démonstration avait lieu dans un TER entre Caen et Bayeux. Grâce à l'application gratuite SNCF TER NFC, les clients peuvent acheter et valider leur billet et même, se faire contrôler.

Ce service disponible en Basse-Normandie sera étendu mi 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Haute-Normandie, Lorraine et Midi-Pyrénées.

Aujourd’hui, l'application peut être utilisée sur près de 50 modèles de smartphones Androïd dotés d’une carte SIM NFC et d’un abonnement Orange ou SFR.

Liste des smartphones compatibles : http://www.cityzi.fr/les-mobiles-nfc-cityzi