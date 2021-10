Hong Kong (AFP). Hong Kong: 26 arrestations après des heurts entre la police et les manifestants

Vingt-six personnes ont été arrêtées au cours d'affrontements entre la police hongkongaise et des manifestants prodémocratie tentant de reprendre un site de protestation démantelé la veille par les autorités, a annoncé la police samedi. Les manifestants, qui étaient jusqu'à 9.000 vers 03h00 locales (vendredi 19h00 GMT), ont réussi à occuper à nouveau une voie principale du quartier densément peuplé de Mongkok, sur la partie continentale de l'ancienne colonie britannique. Quinze policiers ont été blessés dans les heurts, indique la police dans un communiqué. Les forces de l'ordre, qui avaient démantelé ce campement la veille, ont tenté de repousser les manifestants munis de parapluies pour se protéger du gaz au poivre et des matraques, mais ont reculé au lever du soleil, sous les vivats de la foule. Des militants se sont précipités pour remonter des barricades, tandis que des milliers d'autres s'asseyaient pour bloquer la voie. Cette nouvelle nuit de heurts risque de compromettre encore un peu plus le retour au dialogue proposé par le gouvernement local aux étudiants, fer de lance de la contestation, pour mettre fin aux blocages. Ces blocages en place depuis le 28 septembre ont fortement perturbé l'activité à Hong Kong et la vie quotidienne des plus de sept millions d'habitants de ce territoire semi-autonome enclavé à l'extrême sud de la Chine, qui connaît sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.

