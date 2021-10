Thierry Lepaon a rencontré des salariés du CHU

En raison de la préparation des élections professionnelles de la fonction publique hospitalière qui ont lieu le 4 décembre, où les salariés doivent décider de leurs représentants, la CGT a organisé une grande rencontre dans le CHU de Caen.

Selon Thierry Lepaon, ces élections peuvent "créer une dynamique de lutte" nécessaire au combat contre la nouvelle loi santé, qui selon lui est une "offensive du gouvernement à la demande du patronat pour réduire le budget". Des mesures inacceptables pour les militants qui pour beaucoup se disent en "burn out".

Outre le combat de la privatisation des hôpitaux, c'est aussi le CHU de Caen qui était au coeur des discussions entre les militants, et notamment le sujet de la reconstruction du CHU quant à ses besoins pour accueillir les patients. A aussi été abordée la question de l'université de médecine, et de savoir s'il fallait ou non construire un batiment pour cela, "une question vieille de la construction du CHU" pour Thierry Lepaon.

Des tâches compliquées, qui doivent s'additionner avec le "problème du dialogue social", et selon le secrétaire général de la CGT, du fait que "le gouvernement écoute plus la pression de certains lobbies que celle des salariés".