Motion du Conseil Régional pour les Anti-GDE

Le conseil régional de Basse-Normandie a voté à l'unanimité ce jeudi 16 octobre une motion qui réclame la suspension de l'autorisation d'exploiter le centre d'enfouissement de GDE à Nonant le Pin.



Les élus regrettent vivement "l'expulsion des opposants pacifiques qui ont empêché l'accès au site pendant près d'un an avant d'être délogés par les forces de l'ordre le 6 octobre".

Compte-tenu du caractère grave et sérieux de la situation à Nonant-le-Pin, et compte-tenu des risques de pollution irréversible qu’entrainerait une mise en exploitation du site, ils demandent à Ségolène Royal, Ministre en charge de l'écologie, de prendre, à titre conservatoire, et dans l’attente d’analyses complémentaires, une mesure de suspension de l’autorisation d’exploiter dont bénéficie actuellement GDE.

Ce vendredi, les experts judiciaires sont attendus à Nonant le Pin.