Victime du sang contaminé, elle monte sur la cathédrale de Rouen pour protester

Victime de l'affaire dite du sang contaminé, Christiane Leveuf réclame une augmentation de son indemnisation, comme le prévoyait en 2007 un protocole d'accord signé avec l'assureur de l'Etablissement de transfusion sanguine Axa en cas d'aggravation de son état de santé. Or, la victime dit que son état s'est altéré depuis et continue de suivre un lourd traitement. A l'inverse, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux assure que la victime est "heureusement guérie de l'hépatite C".

Pour se faire entendre, la septuagénaire est montée ce jeudi sur la cathédrale de Rouen en profitant des échafaudages installés pour des travaux provisoires. Elle a emmené avec elle couverture de survie, médicaments, eau et provisions. Des policiers tentent de lui faire entendre raison.

Avec AFP.