Loisirland ouvre ses portes à Alençon

Du mercredi 22 au vendredi 31 octobre 2014, Loisirland s'installe au Parc Anova d'Alençon. Pendant les vacances de la Toussaint, Loisirland, toujours plus grand et toujours plus haut avec 6500m² de jeux, pour petits et grands.