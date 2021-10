Paris (AFP). Poussée de fièvre sur les marchés européens, réveil des craintes sur la zone euro

Les marchés européens reculaient fortement jeudi matin, inquiétés par une émission obligataire espagnole et une intervention de la BCE en Grèce qui réveillent le spectre d'une crise de la zone euro. Vers 10H00 GMT, tous les indices européens reculaient fortement, de plus 3% à Paris, Milan, Madrid, Lisbonne, de plus de 2% à Francfort et de près de 2% à Londres. Sur le marché obligataire, les taux des pays du Sud (Espagne, Italie, Portugal, Grèce) décollaient, tandis que celui de la valeur refuge, le Bund allemand, baissait. Mercredi déjà les marchés avaient été chahutés par des indicateurs économiques américains médiocres, et jeudi, ce sont les problèmes de dettes souveraines en Europe qui sont revenus sur le devant de la scène. L'Espagne a ainsi procédé à une émission de dette à long terme qui n'a pas été pleinement souscrite et la BCE s'est engagée à assurer plus de liquidités aux banques grecques. Ces deux informations rappellent, toute proportion gardée, la crise de la zone euro qui semblait s'être calmée depuis 2012. Les marchés financiers sont sur le reculoir depuis plusieurs semaines en raison de la dégradation constante des prévisions sur l'économie mondiale, et ils semblent être entrés dans une phase où les mauvaises nouvelles déclenchent des opérations de vente en rafale, provoquant de fortes baisses un peu partout.

