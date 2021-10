Paris (AFP). Ebola: les contrôles sur les vols de Guinée débutent samedi à Roissy

Les contrôles des passagers à l'arrivée à Roissy sur le vol quotidien d'Air France en provenance de Conakry, en Guinée, un des trois pays les plus touchés par Ebola, démarreront samedi matin. Ces contrôles de température sur les passagers du vol quotidien en provenance de Guinée seront effectués par l'équipe médicale de l'aéroport de Roissy avec l'appui de la Croix-Rouge et de la Protection civile, a précisé jeudi à l'AFP la ministre de la Santé Marisol Touraine. Les équipes médicales "prendront la température des passagers à la passerelle, donc avant l'entrée dans l'aéroport" parisien, avait, peu auparavant déclaré la ministre sur LCI/Radio Classique. Celle-ci a rappelé qu'une personne n'était pas contagieuse tant qu'elle ne présentait pas de symptômes de la fièvre Ebola, maladie virale très dangereuse qui a fait plus de 4.400 morts en Afrique de l'Ouest depuis mars. "Tant qu?il n?y a pas de température, il n?y a aucun risque de contagion. Quelqu?un qui a été en Guinée et qui ne présente aucun symptôme n?est pas contagieux" a-t-elle insisté sur LCI/Radio Classique. La responsable a également annoncé un renforcement des contrôles au départ des vols à Conakry. "La première précaution à prendre est de s'assurer que quelqu'un qui a de la fièvre ne monte pas dans l'avion", a-t-elle expliqué sur LCI/Radio Classique. - Contrôles renforcés en Guinée - Des contrôles au départ de Guinée "existaient déjà" mais la France va les "renforcer avec des équipes de médecins français de la Croix-Rouge qui (viendront) appuyer ce que faisaient les autorités guinéennes", a-t-elle précisé. Les passagers recevront en outre dans l'avion un "questionnaire de traçabilité" destiné à permettre de "retrouver les gens si on a besoin de les contacter après", a ajouté la ministre qui a rappelé qu'il n'y avait pour l'instant "pas de cas d?Ebola sur le territoire français". Un seul cas d'Ebola a été soigné en France jusqu'à présent, celui d'une jeune infirmière de MSF, contaminée lors d'une mission au Liberia, rapatriée à Paris et aujourd'hui guérie. Les ministres européens de la Santé doivent participer jeudi à Bruxelles à une "réunion technique" sur un éventuel renforcement des contrôles des voyageurs en provenance des pays africains touchés par Ebola. "Nous allons évoquer ces questions à Bruxelles lors d?une réunion à laquelle je me rends dans quelques heures pour échanger avec mes homologues européens à la fois des mesures que nous pouvons prendre de contrôle à l?entrée dans nos pays et puis de coordination" a expliqué Mme Touraine sur LCI/Radio Classique. Le Royaume-Uni avait été le premier grand pays à annoncer, jeudi dernier, un dépistage renforcé des voyageurs en provenance des pays affectés par l'épidémie (Liberia, Sierra Leone et Guinée) dans certains de ses aéroports (Heathrow et Gatwick), ainsi que dans les terminaux Eurostar. Les contrôles britanniques consistent à interroger les passagers sur leurs voyages récents, les personnes avec lesquelles elles ont été en contact et la suite de leur voyage. Ils pourront aussi prendre la forme d'un contrôle médical réalisé par du personnel médical. Aux Etats-Unis, le dépistage a commencé samedi à l'aéroport J.F. Kennedy de New York. Il devrait être étendu "jeudi" aux quatre autres aéroports prévus (Newark, Atlanta, Chicago, Washington). Il s'agit, dans les aéroports américains, de répondre à un questionnaire de santé et d'une prise de température. En cas de suspicion, les passagers sont dirigés vers un spécialiste des Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies (CDC). En Europe, la République tchèque a également annoncé mercredi que tous les voyageurs arrivant à l'aéroport de Prague en provenance des zones touchées seront soumis à des contrôles avec notamment des formulaires médicaux. La Commission européenne a cependant souligné mercredi qu'elle ne recommandait pas la mise en place de contrôles aux arrivées.

