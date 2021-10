Les meilleures ventes de Jeux vidéo en France

Fifa 15 (PS3) +1 Fifa 15 (PS4) -1 Super Smash Bros (3DS) NOUVEAU La Terre du milieu: l'ombre du mordor (PS4) NOUVEAU Fifa 15 (Xbox 360) -2

On le sait, Fifa est une véritable machine de guerre. Toute l'année, même bien des mois après sa sortie, le jeu s'arrache sur toutes les plate-formes. En 2ème semaine, il est donc logique que le jeu de foot garde la tête des ventes. On remarquera que la version "old gen" (PS3) a pris le pas sur la version PS4.

Ce qui était par contre plus incertain vu la popularité du jeu de sport, c'est qu'un jeu exclusif Nintendo arrive à se hisser sur le podium des ventes pour cette périod! Il faut dire que Susper smash bros est l'un des jeux préférés des joueurs Nintendo, avaec des heures de jeux en perspective. Comme un fifa tiens. Pour les rares qui ne connaitraient pas encore, c'est un jeu de combat avec les personnages nintendo (et un peu sega) qui s'affrontent de 2 à 4 joueurs. Un jeu qui risque de bien continuer à se vendre et de voir ses chiffres gonfler en approchant des fêtes de fin d'année.

La Terre du milieu: l'ombre du mordor fait aussi une belle percée sur PS4. Le bouche à oreilles fonctionne plutôt bien, pour ce jeu d'ores et déjà décrit comme un Assassin's Creed à la sauce seigneur des anneaux.