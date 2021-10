Pointe-à-Pitre (AFP). Cyclone Gonzalo: 3 disparus à St-Barthélémy et St-Martin

Trois personnes, deux à Saint-Barthélémy et une à Saint-Martin, étaient portées disparues lundi soir lors du passage du cyclone Gonzalo sur ces deux îles, a indiqué le préfet délégué auprès de ces deux collectivités d'outre-mer, Philippe Chopin. M. Chopin, qui s'exprimait par téléphone lundi soir dans le journal télévisé de Guadeloupe 1ère (France Télévisions), a indiqué que ces trois personnes étaient portées disparues lors de "circonstances maritimes", sans plus de précisions. Il a également précisé que les écoles des deux îles resteront fermées mardi dans le cadre d'un niveau d'alerte "gris" permettant l'évaluation des dégâts provoqués par Gonzalo et la réalisation des travaux les plus urgents. Le confinement des populations à leurs domiciles et dans les abris anticycloniques ouverts dans les deux îles, les coupures d'électricité et les atteintes aux réseaux téléphoniques, filaire et cellulaire, en lien avec le passage de Gonzalo ne permettaient pas lundi soir d'envisager le contact depuis Pointe-à-Pitre avec des témoins sur place. Les consignes de vigilance cyclonique violette, en vigueur à Saint-Barthélémy et Saint-Martin depuis l'après-midi de lundi, imposent de "rester à l'abri et de ne sortir sous aucun prétexte", interdisent de "circuler à pied ou en voiture sous peine de sanctions", et recommandent de "n'utiliser le téléphone qu?en cas d?absolue nécessité". L'atténuation des effets de l'ouragan est prévue durant la nuit (heure locale) de lundi à mardi.

