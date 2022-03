Pointe-à-Pitre (AFP). Tempête Erika: Saint-Martin et Saint-Barth en vigilance rouge, Guadeloupe et Martinique en orange

Saint-Barthélémy et Saint-Martin sont passées de "vigilance orange cyclone" à "vigilance rouge fortes pluies et orages" selon le dernier bulletin de Météo France, qui maintient Guadeloupe et Martinique en "orange" pour "fortes pluies et orages" à l'approche de la tempête tropicale Erika. Selon les prévisions de Météo France, le phénomène devrait passer « au plus près de Saint Martin et Saint Barthélémy en fin de nuit de mercredi à jeudi », provoquant de fortes précipitations, des orages, et des vents forts. « Les cumuls de pluie pourront dépasser les 150 mm » et « les rafales de vent atteindront 80 à 100 km/h », précise Météo France. Des pluies fortes "démarreront en fin de nuit de mercredi à jeudi et pourront durer une grande partie de la journée de jeudi, apportant des cumuls très importants", souligne le centre, précisant que "le ruissellement sur des sols très secs représente un caractère aggravant". La Martinique et la Guadeloupe ont, elles, été placées en vigilance orange pour "fortes pluies et orages". D?après les dernières prévisions, Erika devrait concerner les côtes guadeloupéennes avec de fortes pluies et de fortes rafales de vent, atteignant 90 km/h par endroits, à partir de jeudi au petit matin et toute la journée. A 17 heures locales (soit 23H00 en métropole), mercredi, Erika était localisée « à 280 km de la Guadeloupe », et se déplaçait « à 28 km/h sur une trajectoire Ouest-Nord-Ouest » selon un communiqué de Météo France. Ayant « légèrement perdu en intensité » dans l?après-midi, elle devrait passer au Nord d'Antigua dans la nuit, la Guadeloupe devant être impactée par « la partie Sud » du phénomène. Selon Météo France, la Martinique "va rester en dehors de la zone des vents forts" mais pourrait subir de "fortes pluies et les orages" qui sont "susceptibles de donner de grandes quantités d'eau" sur le territoire martiniquais en seconde partie de nuit et matinée de demain. Des cumuls de 70 et 100 mm sont attendus, localement 120 à 150 mm, notamment sur les zones montagneuses. Les consignes de prudence dans les déplacements, notamment pour des franchissements de cours d'eau et de gués, ont été rappelées de même que des conseils de mise à l'abri des biens, notamment des bateaux, ainsi que des cheptels.

