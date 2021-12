Les lycéens cherbourgeois mobilisés contre la réforme des retraites

La grogne des lycéens contre la réforme des retraites ne faiblit pas à Cherbourg. Les représentants des lycées de la CUC se sont mis d'accord pour occuper le terrain même pendant les vacances de la Toussaint.

Et les actions reprennent dès mercredi 27 octobre. Les jeunes vont installer des tentes dans l'après-midi sur le bord du bassin de l'avant-port. Jeudi 28 octobre, ils comptent aussi organiser des freeze au marché. On les verra donc figés pour dire non à la réforme.

Bonus AUDIO / Pour les lycéens cherbourgeois, il est essentiel de marquer les esprits. Le point avec Alexie Turgis, élève au lycée Millet de Cherbourg.