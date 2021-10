Sotchi (Russie) (AFP). GP de Russie: Hamilton et Mercedes, la manière forte au pays de Poutine

Deux démonstrations de force ont eu lieu dimanche lors du 1er Grand Prix de Russie de Formule 1, en présence de Vladimir Poutine: le Britannique Lewis Hamilton a gagné et son écurie Mercedes-AMG a raflé le titre mondial des constructeurs. C'est le président Poutine, arrivé en tribune à 15 tours de la fin de la course, et installé à côté de Bernie Ecclestone (FOM) et Jean Todt (FIA), qui a donné les trophées aux vainqueurs de ce premier GP de Russie, Hamilton et Paddy Lowe, directeur technique de l'écurie Mercedes-AMG. Parti en pole position, Hamilton n'a jamais été inquiété par Rosberg, sauf pendant le début du premier tour, parce que Rosberg a pris un meilleur départ que lui. Mais l'Allemand est parti à la faute dès le premier freinage, en bloquant ses roues et en abîmant ses pneus tendres, ce qui l'a obligé à s'arrêter dès le 2e tour pour les changer. "C'est ma faute, j'ai freiné trop tard et trop fort", a reconnu Rosberg après l'arrivée, sans se chercher d'excuses. Puis il s'est dit "heureux pour l'équipe" de la conquête de ce titre mondial espéré depuis fin 2009, quand Mercedes-Benz a racheté l'écurie Brawn GP à Ross Brawn, et l'a rebaptisée Mercedes-AMG F1. - 9e victoire d'Hamilton cette saison - Rosberg est quand même remonté de la 20e à la 2e place et n'a pas semblé déçu sur le podium, car la domination d'Hamilton a été totale, une fois de plus: c'était sa 4e victoire d'affilée, en un peu plus d'un mois, après Monza, Singapour et Suzuka. C'est la 9e victoire d'Hamilton cette saison, et la 31e de sa carrière en F1, ce qui lui permet de rejoindre sur les tablettes mondiales un compatriote moustachu, l'inénarrable Nigel Mansell. Le champion du monde 2008 compte désormais 17 points d'avance sur Rosberg alors qu'il ne reste plus que trois GP à disputer. Le 19e et dernier, fin novembre à Abou Dhabi, rapportera le double de points. "Je suis très fier d'avoir remporté cette course. Tout s'est très bien passé pour moi ce week-end. Je reviendrai ici en vacances car ce n'est pas loin de chez moi", a dit Hamilton, résident monégasque, après cette nouvelle démonstration de son talent devant 55.000 spectateurs installés dans le superbe Autodrome de Sotchi, au coeur du Parc Olympique des derniers Jeux d'Hiver. - Bottas encore sur le podium - Le podium a été complété par le Finlandais Valtteri Bottas (Williams), encore une fois excellent et auteur du meilleur tour en course, à la 53e et dernière boucle, au nez et à la barbe des pilotes Mercedes-AMG. Bottas a devancé les deux McLaren de Jenson Button et Kevin Magnussen, soit trois monoplaces équipées des mêmes moteurs allemands que les Flèches d'Argent victorieuses. C'était un autre élément, à peine moins visible, de l'impressionnante démonstration de force de Mercedes au pays de Poutine. Les 21 pilotes de Formule 1 ont rendu un hommage symbolique à Jules Bianchi, le jeune pilote français gravement blessé dimanche dernier au GP du Japon, dix minutes avant le départ du premier GP de Russie de Formule 1. Sans un mot, l'air grave, juste avant de monter dans le cockpit de leur monoplace, les 21 collègues de Bianchi ont formé un cercle devant la grille de départ, pendant que les chaînes de télévision diffusaient un message numérique incrusté sur l'asphalte de la piste de l'Autodrome de Sotchi: "Jules, nous te soutenons tous". A l'heure du départ, Bianchi, 25 ans, pilote titulaire chez Marussia et réserviste de la Scuderia Ferrari, était toujours dans un état critique à l'hôpital de Yokkaichi, près du circuit de Suzuka, avec toute sa famille à son chevet.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire