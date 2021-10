Paris (AFP). Moto: l'Espagnol Marquez sacré champion du monde pour la 2e fois

L'Espagnol Marc Marquez (Honda) est devenu champion du monde MotoGP pour la deuxième saison consécutive, dimanche lors du Grand Prix du Japon remporté par son compatriote Jorge Lorenzo (Yamaha) déjà vainqueur il y a 15 jours en Aragon. "Peu importait la victoire aujourd'hui, seul comptait le titre ici à Motegi chez Honda", a commenté Marquez qui, à 21 ans, possède déjà quatre titres mondiaux avec ceux décrochés en Moto2 (2012) et 125 cc (2010). Le Catalan parti pour la deuxième fois de la saison en deuxième ligne, lui qui a signé 11 poles pour autant de succès en 15 courses, s'est défait assez facilement des deux pilotes Ducati, Andrea Iannone et Andrea Dovizioso, avant de s'y reprendre en deux fois pour venir à bout de Valentino Rossi, nonuple champion du monde. Jorge Lorenzo, auteur d'un début de saison catastrophique, a paru néanmoins aussi intouchable sur le sec à Motegi qu'il l'avait été sur piste humide en Aragon à l'occasion de sa première victoire 2014. "Cette deuxième victoire consécutive me satisfait pleinement. On avait une bonne vitesse mais Marc et Valentino étaient très rapides derrière moi. Bravo à Marc qui a été le meilleur cette saison", a lancé Lorenzo qui peut encore finir vice-champion du monde. Le Majorcain est à la lutte pour ce titre hautement symbolique avec Dani Pedrosa et Valentino Rossi. Avec 82 points d'avance sur ces deux pilotes, alors qu'il n'en reste que 75 à décrocher, Marquez est sacré à trois Grand Prix de la fin alors que l'an passé il avait dû attendre le dernier rendez-vous de Valence pour souffler la politesse à Lorenzo, alors champion en titre, pour quatre points. - Le record de Doohan en vue - Marquez, généralement très rapide en Australie et en Malaisie, les deux prochains rendez-vous, peut espérer égaler ou battre le record de 12 victoires en une saison détenu depuis 1997 par l'Australien Mick Doohan, quintuple champion du monde 500cc. En Moto2, le Suisse Thomas Luthi (Suter) a remporté la course devant les Espagnols Maverick Vinales et Esteve Rabat, tous deux sur Kalex. Au Championnat du monde, Rabat conforte sa place de leader avec 38 points d'avance sur son coéquipier Mika Kallio classé 5e à Motegi. Luthi, champion du monde 125 cc en 2005, signe le huitième succès de sa carrière et le troisième en Moto2. Le Suisse, victime d'un grave accident début 2013 n'avait pas remporté une course depuis le Grand Prix de France 2012. Enfin, la catégorie Moto3 a une fois de plus offert son lot de surprises dans le dernier tour. Alors que Jack Miller, 5e temps des essais, avait mené les débats pendant une quinzaine de tours, le Britannique Danny Kent, parti en pole, a tenté un dépassement osé sur l'Australien dans les derniers virages, pénalisant les deux pilotes au bénéfice du frère cadet des Marquez, Alex. Celui-ci avait signé le premier succès de sa carrière à Motegi l'an dernier et conforte ainsi sa place de leader au Championnat du monde 2014. Classement du Championnat du monde motocycliste catégorie MotoGP après le Grand Prix du Japon, 15e manche de la saison, disputé sur le circuit de Motegi (150 km au nord de Tokyo): MotoGP Classement général du championnat du monde (après 15 courses sur 18): 1. Marc Marquez (ESP/Honda) 312 pts CHAMPION DU MONDE 2. Dani Pedrosa (ESP/Honda) 230 . Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 230 4. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) 227

