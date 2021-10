Un pitbull blesse grièvement quatre enfants au Havre

Le chien s'est attaqué aux enfants alors qu'ils étaient en train de jouer dehors. L'animal a mordu trois d'entre eux - deux filles et un garçon aux avant-bras, au ventre et au cou, et beaucoup plus profondément une petite fille de 9 ans. Cette dernière a été blessée au mollet et aux bras. Conduite aux urgences du Havre, elle a été prise en charge par les services hospitaliers. Les blessures ont nécessité de nombreux points de suture.

Le chien a été maîtrisé par la brigade canine rue Derot au Havre et a été remis à la fourrière municipale.

Quatre personnes ont étéé placées en garde à vue ce lundi après-midi. Les policiers cherchent à savoir lequel est le propriétaire du chien.