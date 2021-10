Au programme de cette soirée caricative organisée pour soutenir les familles du vol Rio/Paris, le 2 octobre, vous pourrez retrouvez à partir de 20h une programmation riche et variée. Différents groupes normands se produiront sur scène comme Hygiaphone (Tribute To Téléphone), 2Desire (Tribute To U2), Friller et Sicca Villa.



Rendez-vous à partir de 20H. Entrée : 10 euros.