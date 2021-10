Journée portes ouvertes chez DCNS

Samedi 27 septembre, l'entreprise de chantiers navals DCNS a ouvert ses portes aux familles des travailleurs du site cherbourgeois. Près de 4 000 enfants et parents étaient attendus pour découvrir ce qui se cache derrière les grilles, habituellement fermées au public.

Ainsi, les familles ont visité le bâtiment Legris, où sont fabriqués les éléments de coque des navires, le chantier Laubeuf, dans lequel sont assemblés et intégrés les sous-marins, mais aussi le Centre d’Essais Techniques et d’Evaluations de Cherbourg (CETEC), l’atelier multispécialités, et enfin l’espace Réalité Virtuelle, où des lunettes 3D permettent une immersion dans une maquette numérique de sous-marin.

La section CGT de DCNS a profité de cette visite pour faire part aux familles de ses inquiétudes quant à la baisse du nombre d'ouvriers, passé de 1 400 à 700 en dix ans, selon le syndicat, malgré un plan de charge important. Il dénonce aussi une baisse de salaire pour les ouvriers qui travaillent dans le bâtiment Legris.