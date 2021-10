Pollution de l'air : alerte orange dans la Manche

L'association AIRCOM, chargée de la surveillance de la qualité de l'air en Basse-Normandie, constate ce jeudi une pollution aux particules ultrafines, particulièrement dans le nord de la Manche. La dégradation a démarré hier et s'est amplifiée dans la nuit.

Les particules ont pour origine les combustions, notamment d'origine automobile, industrielle ou agricole.

La préfète de la Manche a placé le département en alerte orange à la pollution de l'air. Certaines personnes peuvent présenter une sensibilité particulière à cette pollution, qui se traduit par des irritations oculaires, nasales et respiratoires. Il s'agit plus particulièrement des enfants, des personnes âgées, des personnes asthmatiques ou allergiques, des insuffisants cardiaques et des insuffisants respiratoires chroniques.

Au cours de la journée, la situation pourrait s'améliorer.