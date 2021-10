Enchères à Rouen : 300 000 € pour une toile orientaliste ?

La toile présente plusieurs originalités : elle est peinte par une femme, chose rare dans l'art orientaliste du XIXe siècle ; elle est immmense (107,5 par 142,5 cm) et représente une scène de la vie algérienne composée uniquement de femmes.

Alors que l'art orientaliste atteint des prix record aux enchères publiques ces derniers temps (la barre du million d'euros est régulièrement dépassé), la vente de cette oeuvre d'art est un événement à Rouen. Déjà, en 1893, un magazine spécialisé disait de l'oeuvre : "Cette caravane est une page digne de figurer auprès des impressions d'Orient les plus réputées et les plus connues." Aujourd'hui, Maître Delphine Bisman évoque un "véritable événement dans le marché de l'art."

Pour la petite histoire, le tableau a été retrouvé dans une famille du Havre, qui tenait la toile de ses ancêtres propriétaires au début du XXe siècle. bien sûr, ils ignoraient la valeur de ce tableau.

La toile sera exposée du mercredi 12 au samedi 15 novembre ainsi que le dimanche 16 novembre à l'hôtel des ventes avant d'être mise aux enchères à 14h30.